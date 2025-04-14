«Русская ракета!» Шапи забил дебютный мяч в МЛС: положил со штрафного, как в лучшие годы, а еще заработал пенальти

Вскоре «Портленд» опять вышел вперед, а на 33-й минуте хозяева вновь сравняли счет. И в этом голе тоже ключевую роль сыграл Сулейманов: он получил удар по ногам в чужой штрафной, после чего был назначен пенальти — Деян Йовелич его реализовал.