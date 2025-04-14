«Русская ракета!» Шапи забил дебютный мяч в МЛС: положил со штрафного, как в лучшие годы, а еще заработал пенальти

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед Шапи-Сулейманов забил дебютный мяч в МЛС. На 16-й минуте домашнего матча против «Портленда» россиянин метко пробил по воротам со штрафного и сравнял счет — 1:1. Однако в итоге встреча завершилась победой гостей 4:2.
Как забил Шапи
«Спортинг Канзас-Сити» неудачно начал матч регулярного чемпионата против «Портленда» — команда пропустила уже на 10-й минуте. Хороший шанс исправить ситуацию появился спустя всего шесть минут — хозяева заработали опасный штрафной на правом фланге.
Сулейманов отправился исполнять стандарт и оказался точен. «Стенка» из двух человек не помешала вингеру: Шапи пробил слева от защитников, и мяч после небольшого рикошета оказался в воротах. Комментатор в восторге воскликнул: «Русская ракета!».
Это дебютный гол россиянина за «Спортинг КС» — в предыдущих семи матчах ему отличиться не удалось.
Вскоре «Портленд» опять вышел вперед, а на 33-й минуте хозяева вновь сравняли счет. И в этом голе тоже ключевую роль сыграл Сулейманов: он получил удар по ногам в чужой штрафной, после чего был назначен пенальти — Деян Йовелич его реализовал.
Однако удержать ничью «Спортингу» не удалось — в начале второго тайма «Тимберс» забили еще два мяча и увезли из Канзас-Сити победу со счетом 4:2.
Мастер
Российские болельщики должны хорошо помнить штрафные Сулейманова — ранее он несколько раз реализовывал стандарты, играя за «Краснодар».
В сезоне-2018/19 Шапи огорчил «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы (1:1). Тот мяч стал единственным для «Краснодара» в двухматчевом противостоянии с немецкой командой и позволил «быкам» пройти в следующий этап по правилу выездного гола. В? финала сильнее оказалась «Валенсия» — 3:2 по сумме двух встреч.
В сезоне-2020/21 Сулейманов вновь показал свое мастерство в еврокубках. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» россиянин открыл счет на 17-й минуте. Мощная «стенка» из пяти человек не помогла испанцам — Шапи аккуратно пробил в правую «девятку».
Гол не спас «Краснодар» от поражения — севильцы победили 3:2. Зато УЕФА признал его голом недели, хотя в конкурентах у Сулейманова были Лаутаро Мартинес («Интер») и Луис Диас («Порту»).
Кроме того, Шапи несколько раз забивал со штрафных на молодежном уровне и один раз отличился в чемпионате Израиля, играя за «Хапоэль».
Сулейманов выступает за «Спортинг Канзас-Сити» с февраля 2025 года, до этого Шапи играл в греческом «Арисе». По данным портала Transfermarkt, переход россиянина обошелся американцам в 2,4 миллиона евро. На счету вингера гол и голевая передача в восьми матчах чемпионата.
Артем Белинин