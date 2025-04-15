Анчелотти: «Я мечтал тренировать “Ливерпуль”»

«Я сказал “нет” сборной Италии, потому что мне этого не хотелось. Мне очень нравится каждый день выходить на поле, готовиться к тренировкам, а сборная показалась мне подработкой, из-за которой я немного потеряю энтузиазм. Именно по этой причине».