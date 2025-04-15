Анчелотти: «Я мечтал тренировать “Ливерпуль”»

Хотя он так и тренировал красных, Анчелотти в конечном итоге поработал в другом клубе из Мерсисайда, когда в 2019 году принял предложение «Эвертона». В разговоре с итальянским журналистом Армандо Черони на швейцарском канале RSI тренер признался, что мечтал работать в «Ливерпуле».
«Я мечтал тренировать “Ливерпуль”, но потом я оказался в “Эвертоне” и испытал их соперничество, и теперь я абсолютный фанат “Эвертона”. Мне очень понравилась обстановка, потому что там царит невероятная страсть к цветам».
Также Анчелотти признался, что в 2018 году отказался возглавить сборную Италии, команду в итоге возглавил Роберто Манчини.
«Я сказал “нет” сборной Италии, потому что мне этого не хотелось. Мне очень нравится каждый день выходить на поле, готовиться к тренировкам, а сборная показалась мне подработкой, из-за которой я немного потеряю энтузиазм. Именно по этой причине».