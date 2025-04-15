Мбаппе избежал дополнительной дисквалификации и пропустит одну игру

В воскресенье «Реал» обыграл на выезде «Алавес» со счетом 1:0. «Королевский клуб» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мбаппе за удар прямой ногой в голень сопернику. Эта красная карточка стала для Мбаппе первой после перехода в «Реал». После матча Бланко сообщил что Мбаппе извинился перед ним.