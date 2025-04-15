МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе избежал дополнительной дисквалификации и пропустит одну игру после удаления за грубый фол в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу против «Алавеса», сообщает спортивное издание Marca.
В воскресенье «Реал» обыграл на выезде «Алавес» со счетом 1:0. «Королевский клуб» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мбаппе за удар прямой ногой в голень сопернику. Эта красная карточка стала для Мбаппе первой после перехода в «Реал». После матча Бланко сообщил что Мбаппе извинился перед ним.
Французу грозила дисквалификация до трех матчей, однако во вторник дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение ограничиться одним матчем.
Мбаппе не примет участия в матче 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао 20 апреля, но сможет сыграть против «Барселоны» в финальном матче Кубка Испании 26 апреля.
Эдуардо Коудет
Карло Анчелотти
Эдуардо Камавинга
(Федерико Вальверде)
34′
13
Хесус Овоно
3
Мануэль Санчес
70′
12
Сантьяго Моуриньо
90+9′
14
Науэль Теналья
77′
7
Карлос Висенте
17
Кике Гарсия
5
Абделькабир Абкар
76′
22
Мусса Диарра
8
Антонио Бланко
84′
23
Карлос Бенавидес
21
Карлес Аленья
84′
19
Пау Кабанес
24
Хоан Хордан
42′
76′
6
Андер Гевара
15
Карлос Мартин
56′
60′
11
Антонио Мартинес
1
Тибо Куртуа
90+7′
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
80′
9
Килиан Мбаппе
38′
17
Лукас Васкес
88′
14
Орельен Тшуамени
20
Франсиско Гарсия
77′
21
Браим Диас
8
Федерико Вальверде
90′
19
Дани Себальос
15
Арда Гюлер
62′
5
Джуд Беллингем
11
Родригу
62′
7
Винисиус Жуниор
90+6′
4
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
21
Фолы
12
1
Офсайды
0
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти