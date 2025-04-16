«Считаю себя одним из ключевых игроков команды». Усман Дембеле — о статусе лидера в «ПСЖ»

«Я считаю себя одним из ключевых игроков команды, но я остался таким же, как и всегда. Я просто стараюсь делать то, что умею, и подавать пример молодым игрокам.



Быть решительным — это цель: будь то гол или результативная передача. Больше всего меня мотивирует победа команды в турнире. Я действительно наслаждаюсь игрой в этой команде», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».