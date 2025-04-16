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«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» и поднялся на 3-е место в АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся 16 апреля, завершилась со счетом 5:0 в пользу «сорок».

Источник: Getty Images

По голу в составе победителей забили Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Фабиан Шер и Александер Исак, а еще однажды защитник гостей Марк Гехи отправил мяч в собственные ворота. «Кристал Пэлас» на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу «сорок» имел отличную возможность сравнять счет, но Эберечи Эзе не реализовал пенальти.

Победа стала для «Ньюкасла» пятой подряд в АПЛ и позволила команде подняться на третье место в турнирной таблице, опередив «Ноттингем Форест». «Кристал Пэлас» остался на двенадцатой позиции.

Ньюкасл Юнайтед
5:0
Первый тайм: 4:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 29
16.04.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Оливер Гласнер
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Джейкоб Мерфи
(Киран Триппьер)
14′
Марк Гехи
38′
Харви Барнс
(Сандро Тонали)
45+2′
Фабиан Шер
(Джейкоб Мерфи)
45+8′
Александр Исак
(Жоэлинтон)
58′
Нереализованные пенальти
Кристал Пэлас
Эбере Эзе
36′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
60′
8
Сандро Тонали
11
Харви Барнс
2
Киран Триппьер
79′
17
Эмиль Крафт
7
Жоэлинтон
62′
28
Джозеф Уиллок
39
Бруну Гимарайнс
67′
72′
36
Шон Лонгстафф
14
Александр Исак
72′
9
Каллум Уилсон
23
Джейкоб Мерфи
62′
10
Энтони Гордон
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
78′
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
60′
85′
55
Джастин Девенни
10
Эбере Эзе
57′
18
Даити Камада
19
Уилл Хьюз
51′
57′
20
Адам Уортон
7
Исмаила Сарр
76′
21
Ромен Эсс
14
Жан-Филипп Матета
57′
9
Эдвард Нкетиа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
9
Фолы
15
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти