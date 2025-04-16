«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» и поднялся на 3-е место в АПЛ

По голу в составе победителей забили Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Фабиан Шер и Александер Исак, а еще однажды защитник гостей Марк Гехи отправил мяч в собственные ворота. «Кристал Пэлас» на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу «сорок» имел отличную возможность сравнять счет, но Эберечи Эзе не реализовал пенальти.