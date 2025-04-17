«Он был на вершине мира». «Барса» уберёт одного «наследника Месси», чтобы угодить другому?

С точки зрения статуса в команде ситуация для Фати не поменялась к лучшему после прихода летом 2024-го Ханс-Дитера Флика. Наоборот, всё стало даже хуже. Ансу не повезло травмировать колено в ходе предсезонки — вингер выбыл на два месяца и стал доступен немецкому тренеру лишь в сентябре. А с середины ноября по середину декабря Фати залечивал очередное мышечное повреждение. С того времени «наследник Месси» появлялся на поле всего дважды. Немецкий тренер выпустил его на замену на последние 10 минут в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» при счёте 4:0. Ещё Ансу сыграл полчаса в Кубке Испании с «Барбастро», причём тоже вышел при счёте 4:0, когда исход не вызывал сомнений.