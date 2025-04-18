Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Флик: все знают, что Ламин Ямаль — гений

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал гением 17-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

Источник: Getty Images

«Все знают, что он гений. Ему всего 17 лет, на него оказывается давление. Но я разговариваю с ним и с остальными, и они говорят мне, устали они или нет. То же самое касается Жюля [Кунде], а также других футболистов», — приводит слова Флика Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.