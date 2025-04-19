Бастони высказался о преимуществе «Наполи» в борьбе за Скудетто из-за игры «Интера» в ЛЧ

«Вы думаете, он [Конте] праздновал [выход “Интера” в полуфинал ЛЧ] на Пьяцца Дуомо? Я шучу. Я многим обязан Конте. Он делает то, что должен, даже в том, как он общается. Возможно, он пытается оставаться незаметным, чтобы оказать на нас давление, но мы относимся к этому спокойно. Наша сила в том, что мы сосредоточены на себе, даже когда нас критикуют. Мы хотим выиграть Скудетто, но знаем, что “Наполи” будет бороться до конца, поэтому не можем позволить себе терять очки», — приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.