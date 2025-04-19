Компани назвал абсолютный приоритет «Баварии» после вылета команды из Лиги чемпионов

«Бавария» встретится с «Хайденхаймом» на выезде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги. За пять туров до конца чемпионата подопечные Венсана Компани с 69 очками возглавляют чемпионскую гонку, опережая «Байер» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка и 16-е место в таблице.