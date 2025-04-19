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Хаби Алонсо отреагировал на слухи о возможном назначении в «Реал» летом

Главный тренер Байера Хаби Алонсо прокомментировал информацию, что по окончании нынешнего сезона он может возглавить мадридский Реал.

Источник: Getty Images

«Для нас это [слухи о “Реале”] ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Необходимо помнить, что сезон ещё не закончен. Нам предстоит провести ещё пять матчей в чемпионате, и мы должны помнить об этом.

Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — это нехорошо. Данная тема сейчас неважна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что советник Алонсо уже провёл переговоры с представителями «сливочных». В «Байере» ожидают, что испанский тренер может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. СМИ уже неоднократно сообщали об интересе «Реала» к Алонсо, однако данные слухи усилились после того, как «сливочные» покинули Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала. Подчёркивается, что на текущий момент будущее главного тренера испанской команды Карло Анчелотти в клубе не определено.