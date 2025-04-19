Хаби Алонсо отреагировал на слухи о возможном назначении в «Реал» летом

«Для нас это [слухи о “Реале”] ничто. Мы сосредоточены на оставшейся части сезона. Необходимо помнить, что сезон ещё не закончен. Нам предстоит провести ещё пять матчей в чемпионате, и мы должны помнить об этом.



Не нужно говорить о будущем. Терять концентрацию — это нехорошо. Данная тема сейчас неважна. Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», — сказал Алонсо на пресс-конференции.