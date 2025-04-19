Клуб Слуцкого победил «Ухань» и укрепился в лидерах чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Ухань Фри Таунс» со счетом 2:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Китая.
Голы забили Жоау Карлуш (21-я минута) и Андре (49-я).
«Шанхай Шэньхуа» набрал 20 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Шаньдун Тайшань» команда Слуцкого теперь опережает на четыре очка.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 апреля в гостях сыграет с «Шаньдунем».
«Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.