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Гол на 96-й минуте решил исход матча КПЛ-2025

«Атырау» в матче пятого тура принимал на своем поле петропавловский «Кызыл-Жар», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Встреча на поле «нефтяников» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Петропавловцы первыми вышли вперед на 21-й минуте после автогола Матеуса Барбосы.

Хозяева поля сравняли счет на 72-й минуте благодаря голу Мирама Сапанова.

Уже в добавленное время грузинский защитник «Атырау» Георги Гадрани получил прямую красную карточку за фол последней надежды на ивуарийце Сенине Себаи.

Штрафной удар, назначенный после этого взялся исполнить Дарко Зорич. Черногорский полузащитник «Кызыл-Жара» принес победу своему клубу на 96-й минуте.