Футболистки «Динамо-БГУФК» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

В домашнем поединке 5-го тура действующие чемпионки страны одержали четвертую викторию подряд, обыграв на своем поле брестских динамовок со счетом 2:0. Вторыми идут футболистки «Витебска», сыгравшие вничью с могилевским «Днепром» — 1:1. До этого могилевчанки одержали победы во всех трех проведенных матчах. Обладатель серебра ФК «Минск» разгромил в Новополоцке дебютанта национального чемпионата «Нафтан» с сухим счетом 7:0. Четыре гола в этой встрече забила Виктория Валюк, которая возглавила бомбардирскую — теперь в ее активе 8 мячей.