Смаков сделал резкое заявление после удаления в КПЛ-2025

Скажу так: «Не того вы собрались топить». Я буду говорить все и молчать не буду. Куда катиться наш футбол? Вы сами видите, что с каждым годом все хуже и хуже. Я никогда не подумал бы, что «Ордабасы», одна из самых богатых команд, обыграла сегодня самую нищую команду, за счет тех, кто был в другой форме. Никуда не годится. Пока это будет продолжаться, у нас будет хуже и хуже. Какой чемпионат мира и Европа? Мы никогда туда не выйдем, пока у нас здесь творится такой беспредел.