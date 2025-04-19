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Смаков сделал резкое заявление после удаления в КПЛ-2025

Главный тренер «Жетысу» Самат Смаков раскритиковал судейство после матча пятого тура КПЛ-2025 против «Ордабасы», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Жетысу"

В этой игре его клуб уступил со счетом 0:1, а сам Смаков был удален со скамейке запасных на 87-й минуте.

"Что касается первого тайма, своим ребятам сказал, что нельзя терять концентрацию, надо играть до конца. Можно за одну или за пять секунд до свистка пропустить гол. Простая, бестолковая подача в нашу штрафную из центра поля, где проиграли борьбу и забили гол.

Во втором тайме перестроились, у нас были моменты, но очень тяжело играть, когда ты играешь против 13-ти человек. Честно, мне сегодня это не понравилось. Никогда не затрагивал судейскую тему, но сегодня был чистый беспредел. Я знал, что этот судья будет нас судить, за четыре дня до игры, потому что этот господин, является одним из руководителей судейского департамента и сам себя назначает на матч и решил сюда приехать. Я это прекрасно знаю: сегодняшнее удаление, карточка, хорошо, что игроков не удалили. Я это понимаю и вижу на два хода вперед.

Скажу так: «Не того вы собрались топить». Я буду говорить все и молчать не буду. Куда катиться наш футбол? Вы сами видите, что с каждым годом все хуже и хуже. Я никогда не подумал бы, что «Ордабасы», одна из самых богатых команд, обыграла сегодня самую нищую команду, за счет тех, кто был в другой форме. Никуда не годится. Пока это будет продолжаться, у нас будет хуже и хуже. Какой чемпионат мира и Европа? Мы никогда туда не выйдем, пока у нас здесь творится такой беспредел.

К ребятам никаких претензий, к футболистам «Ордабасы» никаких претензий. У меня претензии к другим людям, у меня претензии к тем, кто назначает и к вышестоящим руководителям", — заявил он на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, «Ордабасы» одержал первую победу в КПЛ-2025 и поднялся с 13-го на девятое место в турнирной таблице. У «Жетысу» три балла и 11 место.

Ордабасы
1:0
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Футбол, Казахстан, 5-й тур
19.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Дмитрий Огай
Статистика
0
Желтые карточки
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0
Красные карточки
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