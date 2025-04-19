Первое поражение в КПЛ-2025. «Актобе» избежал разгрома

Встреча состоялась в Костанае и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Первый гол был забит перед самым перерывом — черногорец Марко Вукчевич забил после передачи Асхата Тагыбергена. Во втором тайме, на 79-й минуте Ислам Чесоков после ассиста Ахмеда Эль-Мессауди поразил ворота румынского вратаря «Актобе» Андрея Влада. На 94-й минуте забил бразилец Виктор Брага, поразивший ворота гостей дальним ударом. Впрочем, его гол не был засчитан из-за офсайда.
Таким образом, «Актобе» потерпел первое поражение в КПЛ-2025 и с десятью очками опустился со второго места на четвертое. «Тобол» набрал 11 баллов и поднялся на вторую строчку. У «Кайрата» первая строчка и 13 баллов.
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