«Барселона» победила «Сельту», уступая в два мяча, благодаря пенальти на 90+8-й минуте

На 12-й минуте «Барселона» вышла вперёд в счёте благодаря голу нападающего Феррана Торреса. На 15-й минуте форвард «Сельты» Борха Иглесиас восстановил равенство. На 52-й минуте матча Иглесиас забил второй мяч. На 62-й минуте испанский форвард оформил хет-трик и удвоил преимущество гостей. На 64-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо сократил отставание в счёте. На 68-й минуте вингер сине-гранатовых Рафинья забил третий мяч каталонцев в матче и сравнял счёт. На 90+8-й минуте Рафинья оформил дубль, реализовав пенальти.