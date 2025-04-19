«Барселона» победила «Сельту», уступая в два мяча, благодаря пенальти на 90+8-й минуте

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:3.
На 12-й минуте «Барселона» вышла вперёд в счёте благодаря голу нападающего Феррана Торреса. На 15-й минуте форвард «Сельты» Борха Иглесиас восстановил равенство. На 52-й минуте матча Иглесиас забил второй мяч. На 62-й минуте испанский форвард оформил хет-трик и удвоил преимущество гостей. На 64-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо сократил отставание в счёте. На 68-й минуте вингер сине-гранатовых Рафинья забил третий мяч каталонцев в матче и сравнял счёт. На 90+8-й минуте Рафинья оформил дубль, реализовав пенальти.
«Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в Испании с 73 очками в 32 играх. «Реал», имея один матч в запасе, отстаёт на семь очков. «Сельта» с 43 очками располагается на седьмом месте.
Ханс-Дитер Флик
Клаудио Хиральдес
Ферран Торрес
(Иньиго Мартинес)
12′
Дани Ольмо
(Рафинья)
64′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
68′
Рафинья
90+8′
Борха Иглесиас
(Пабло Дуран)
15′
Борха Иглесиас
(Йоэль Лаго)
52′
Борха Иглесиас
(Серхио Каррейра)
62′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
90+3′
23
Жюль Кунде
8
Педри
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
90+2′
2
Пау Кубарси
87′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
88′
18
Пау Виктор
16
Фермин Лопес
59′
19
Ламин Ямаль
7
Ферран Торрес
59′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
78′
6
Гави
13
Висенте Гуаита
5
Серхио Каррейра
20
Маркос Алонсо
29
Йоэль Лаго
32
Хави Родригес
8
Фран Бельтран
6
Илайш Мориба
89′
33
Уго Сотело
19
Виллиотт Сведберг
60′
12
Альфонсо Гонсалес
7
Борха Иглесиас
73′
10
Яго Аспас
90+8′
14
Икер Лосада
46′
3
Оскар Мингеса
18
Пабло Дуран
74′
28
Фер Лопес
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
10
Фолы
13
0
Офсайды
0
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти