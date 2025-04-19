«Наполи» победил «Монцу» и сравнялся по очкам с «Интером» в таблице Серии А

Победу с минимальным преимуществом в счёте — 1:0 — праздновали гости. Единственный гол в матче на 72-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.
«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 71 очком. Столько же очков у «Интера», у которого остаётся игра в запасе. «Монца», в свою очередь, занимает последнее место в таблице с 15-ю набранными очками в 33 матчах. От 17-го места, которое обеспечило бы команде сохранение места в Серии А на будущий сезон, составляет 11 очков.
Футбол, Италия, Тур 33
19.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
U-Power Stadium
Главные тренеры
Алессандро Неста
Антонио Конте
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
(Джакомо Распадори)
72′
Составы команд
Монца
30
Стефано Турати
5
Лука Кальдирола
86′
13
Педру Перейра
44
Андреа Карбони
77
Георгиос Кирьякопулос
10
Джанлука Капрари
47
Дани Мота
33′
19
Самуэле Биринделли
76′
35
Сильвер Ганвула
7
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
54′
67′
6
Роберто Гальярдини
11
Гаэтано Кастровилли
84′
8
Кацпер Урбаньски
42
Алессандро Бьянко
70′
84′
84
Патрик Чурриа
Наполи
1
Алекс Мерет
13
Амир Ррахмани
16
Рафа Марин
30′
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
17
Матиас Оливера
64′
81
Джакомо Распадори
6
Билли Гилмор
46′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
9
Ромелу Лукаку
79′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
85′
26
Сириль Нгонге
90′
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
16
0
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
7
18
Фолы
11
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти