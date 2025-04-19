«Наполи» победил «Монцу» и сравнялся по очкам с «Интером» в таблице Серии А

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 71 очком. Столько же очков у «Интера», у которого остаётся игра в запасе. «Монца», в свою очередь, занимает последнее место в таблице с 15-ю набранными очками в 33 матчах. От 17-го места, которое обеспечило бы команде сохранение места в Серии А на будущий сезон, составляет 11 очков.