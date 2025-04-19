Такая «Вилла» должна играть в ЛЧ! Забили 4 прямому конкуренту и ещё 3 раза попали в штангу

«Астон Вилла» против «Ньюкасла» — главный матч тура АПЛ. Звучит парадоксально, но так и есть. В чемпионате Англии уже нет интриги ни в чемпионской гонке, ни в зоне вылета. Самое интересное теперь — кто окажется в топ-5 и попадёт в зону Лиги чемпионов. И тут много претендентов. В том числе «Вилла» и «Ньюкасл», которых обычно не относят к топ-клубам, однако эти команды сейчас хороши. Одни только что круто смотрелись в ЛЧ, а другие выдали пять побед подряд в АПЛ и запрыгнули на третье место.