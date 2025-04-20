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Невероятный камбэк «Барселоны», Шомуродов забил победный гол, Эмери рвется в Лигу чемпионов

Главные события субботы в европейском футболе.

Источник: Reuters

Англия: «Сити» разгадал секрет Мойеса

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 33, 19.04.2025, 17:00
Эвертон
0
Манчестер Сити
2

«Манчестер Сити» сделал то, что в нынешнем сезоне не удалось ни одной команде «большой шестерки». А именно — выиграл на «Гудисон Парк», где «Эвертон» способен удивить любого. «Горожане» это в полной мере ощутили, потому что при счете 0:0 их спасали и штанга, и Ортега. А в концовке, когда отличный момент упустил Мармуш, пример форварду показал О’Райли. Отличившийся во втором матче подряд латераль идеально сыграл на опережение после прострела, а в компенсированное время «ирисок» добил пробивший в падении Ковачич. Команда Хосепа Гвардиолы четвертая в таблице. И хотя преследователи рядом, отставание от идущего третьим «Ньюкасла» сократилось до одного очка.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 33, 19.04.2025, 19:30
Астон Вилла
4
Ньюкасл Юнайтед
1

«Сороки» были жестоко разбиты в Бирмингеме, хотя кто-то мог подумать, что все силы и эмоции «Астон Вилла» оставила в Лиге чемпионов. Однако команда Унаи Эмери опровергла эти домыслы голом Уоткинса в первой же атаке и дала понять, что собирается сыграть в главном еврокубке и в следующем сезоне. Там у Англии будет пять месть, и сейчас бирмингемцы шестые. У них столько же очков, как и у играющего в воскресенье «Ноттингема», а отставание от «Ман Сити» — всего один балл. По весне «Вилла» особенно хороша на домашнем стадионе, где в шести победных матчах подряд она забивает не менее двух мячей. Таких серий у команды не было с 1990 года.

Испания: шок для «Атлетико

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 32, 19.04.2025, 17:15
Барселона
4
Сельта
3

Во вторник в Дортмунде мы впервые увидели беспомощную и беззубую “Барселону”. В субботу сине-гранатовые были на грани катастрофы на внутренней арене, не сумев сдержать Борху Иглесиаса. Опытный форвард, который блистал в “Бетисе”, но ничем не запомнился во время аренды в “Байере”, сделал то, что в XXI веке удавалось только Диего Форлану. А именно — оформил гостевой хет-трик в столице Каталонии, и на табло (как и в гостях у “Боруссии”!) по истечении часа игры зажглись цифры 1:3.

Оборона «Барсы» напоминала проходной двор, и свой третий мяч Иглесиас забил, убежав один на один почти с центра поля. Однако команду Ханси Флика выручила неугомонная атака и персонально Рафинья. Очередной бенефис бразильца начался с паса на оказавшегося с глазу на глаз с вратарем Дани Ольмо. Продолжился — ударом головой с подачи Ямаля. 1:3 превратились в 3:3 в течение шести минут! И это была еще не развязка. На 90-й минуте родной клуб едва не огорчил не попавший с пары метров в беззащитные ворота Мингеса, а решил все пенальти в исполнении Рафиньи.

В 48 матчах этого сезона у бразильца 30 голов и 21 результативная передача. Столько же баллов (51) за 49 игр в свой лучший период в «Барсе» набралось у Неймара (31+20), и всем понятно, что жить тому бразильскому достижению осталось считанные дни. Кто знает, возможно, сегодняшний невероятный камбэк окажется ключевым в чемпионской гонке. Каталонцы снова впереди «Реала» на семь очков и ждут ответа из Мадрида.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 32, 19.04.2025, 22:00
Лас-Пальмас
1
Атлетико
0

Сенсация дня — поражение в «Атлетико» в гостях у временно выбравшегося из зоны вылета «Лас-Пальмаса». Героем первого тайма стал голкипер хозяев Хоркаш, который исполнил феноменальные сейвы, когда Джулиано Симеоне классными передачами с фланга выводил на удары Хулиана Альвареса и Александра Серлота. А развязка в добавленное арбитром время — какая-то комедия ошибок в штрафной «матрасников». Больше всех начудил опытный Хименес, а свел болельщиков с ума забивший победный гол Муньос. Фанаты едва не сломали ограждения, празднуя важнейший успех вместе со своими футболистами.

Источник: Reuters

Италия: по стопам Гамшика

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 33, 19.04.2025, 19:00
Монца
0
Наполи
1

«Наполи» не выпадает из гонки за скудетто, как минимум на сутки сравнявшись с «Интером» по набранным очкам. Команда Антонио Конте сделала то, что должна была, но простой победу над обреченной на вылет «Монцей» не назовешь. Скорее — наоборот, потому что аутсайдер регулярно огрызался. Но в итоге не раз спасавший хозяев Турати допустил ошибку на выходе при подаче Распадори, чем и воспользовался Мактоминай. Удар шотландца головой — девятый результативный в текущем чемпионате, и это заметное достижение. Дело в том, что с момента возвращения «Наполи» в серию А (сезон-2007/08) только один полузащитник демонстрировал подобную результативность. Мактоминай сделал то, что удавалось лишь легенде «Наполи» Гамшику.

Источник: Reuters
Футбол
Италия 2024/2025
Тур 33, 19.04.2025, 21:45
Рома
1
Верона
0

В очередной раз сработала ставка Клаудио Раньери на Шомуродова, а узбекский форвард оказался в нужном месте в нужное время после прорыва Соуле. «Рома» пока временно обогнала «Лацио» и поднялась на шестое еврокубковое место. При этом «волки» уступают «Болонье» только по дополнительным показателям, а от замыкающего лигочемпионскую четверку «Ювентуса» отстают на два очка. Остается дождаться, чем ответят конкуренты. Пока же можно констатировать: беспроигрышная серия «Ромы» достигла 17 туров (+12=5). Это повторение отрезка, который в начале 2016 года римляне выдали под началом Лучано Спаллетти.

Германия: «Бавария» мчится к титулу

Футбол
Германия 2024/2025
Тур 30, 19.04.2025, 16:30
Хайденхайм
0
Бавария
4

Очередной шаг «Баварии» к чемпионскому титулу получился таким же уверенным, как первый гол Кейна, который принял мяч перед штрафной и с разворота отравил его в нижний угол. И таким же красивым, как длинный пас Гнабри, который отправил удвоившего счет Лаймера один на один с вратарем. А мячи Комана и Киммиха — это демонстрация класса и издевательство над соперником в одном флаконе. Команда Венсана Компани не оставляет «Байеру» шансов на сохранение титула.

Источник: Reuters
Футбол
Германия 2024/2025
Тур 30, 19.04.2025, 16:30
РБ Лейпциг
1
Хольштайн
1

Самое интересное с точки зрения раскладов в таблице происходило в борьбе за четвертое место. В режиме реального времени «Лейпциг» его терял, пропуская вперед «Майнц», который в концовке первого тайма своей игры за три минуты превратил 0:1 в 2:1. Но в итоге команде-сенсации нынешнего сезона не удалось найти управу на Арнольда. Сначала полузащитник «Вольфсбурга» открыл счет фирменным дальним ударом и по числу голов из-за штрафной (21) сравнялся с лучшими по этому показателю игроками бундеслиги за последние 20 лет — Диего и Ройсом. А в концовке поданный Арнольдом угловой обернулся спасительным ударом защитника Вавро.

Футбол
Германия 2024/2025
Тур 30, 19.04.2025, 16:30
Майнц
2
Вольфсбург
2

«Лейпцигу» же ничью принес пенальти в исполнении Шешко. Два мирных исхода — подарок конкурентам. Так, «Фрайбург» отодвинул упустивший победу «Майнц» на шестое место и всего на очко отстает от четвертой строчки. В воскресенье подтянуться к претендентам на попадание в ЛЧ может менхенгладбахская «Боруссия». Правда, для этого нужно побеждать в Дортмунде. С большей вероятностью можно прогнозировать то, что в отрыв уйдет занимающий третье место «Айнтрахт». Если, конечно, «орлы» переживут вылет из Лиги Европы и найдут ключи к обороне редко пропускающего «Аугсбурга».

Франция: новая рокировка в топ-3

Футбол
Франция 2024/2025
Тур 30, 19.04.2025, 20:00
Монако
0
Страсбур
0

Александр Головин снова провел матч на скамейке запасных, а его команда сыграла вничью с прямым конкурентом «Страсбуром». Не лучший стратегически результат для монегасков. С одной стороны, «Монако» по-прежнему опережает эльзасцев на три очка, хотя те уже набрали рекордный для себя в XXI веке 51 балл. С другой — снова потеряно второе место, так как «Марсель» в последнем матче дня покуражился в игре с несчастным «Монпелье», единственной командой в двадцати лучших лигах Европы, которая ни разу за сезон не сыграла на ноль. А главное — под угрозой позиции «Монако» в топ-3, так как догнать команду Ади Хюттера в воскресенье может набравший шикарную форму «Лион». Точнее — «ткачи» обязаны это делать по итогам непримиримого дерби с заметно уступающим им в классе «Сент-Этьеном».

Статистика дня

1-й раз в истории бундеслиги счет 4:4 был зафиксирован благодаря восьми голам в первом тайме. Постарались «Унион» и «Штутгарт».

9 голов и 13 результативных баллов в одном турнире АПЛ впервые в карьере набрал 34-летний форвард «Брайтона» Уэлбек.

18 раз в одном матче АПЛ забивали форварды «Брентфорда» Мбемо и Висса. За всю историю турнира больше таких игр набралось только у семи пар нападающих.

26 результативных передач с начала прошлого года сделал форвард «Барселоны» Рафинья. В лигах топ-5 за этот период бразилец уступает только звезде «Ливерпуля» Салаху (29).

Автор: Андрей Кузичев

Марсель
5:1
Первый тайм: 1:0
Монпелье
Футбол, Франция, Тур 30
19.04.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Жан-Луи Гассе
Голы
Марсель
Мэйсон Гринвуд
8′
Вильфрид Ндолло Бийе
60′
Мэйсон Гринвуд
(Микаэль Мурильо)
67′
Джонатан Роу
(Улиссес Гарсия)
74′
Адриен Рабьо
(Исмаэль Беннасер)
90′
Монпелье
Лукас Минкарелли
83′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
6
Улиссес Гарсия
62
Микаэль Мурильо
19
Жоффре Кондогбья
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
25
Адриен Рабьо
77′
10
Мэйсон Гринвуд
3
Кантен Мерлен
78′
11
Амин Харит
21
Валентен Ронжье
15′
65′
17
Джонатан Роу
9
Амин Гуири
65′
22
Исмаэль Беннасер
44
Луис Энрике
86′
29
Поль Лирола
Монпелье
40
Бенжамен Леком
21
Лукас Минкарелли
27
Бечир Омерагич
49
Вильфрид Ндолло Бийе
47
Яэль Муанга
90+3′
12
Жордан Ферри
70
Танги Кулибали
17
Тео Сент-Люс
72′
3
Иссиага Силла
18
Николя Пай
90′
14
Отман Маамма
19
Рабби Нзингула
46′
72′
13
Жорис Шотар
41
Жуниор Ндиай
72′
22
Халил Файад
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
11
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти