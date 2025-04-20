Невероятный камбэк «Барселоны», Шомуродов забил победный гол, Эмери рвется в Лигу чемпионов

«Сороки» были жестоко разбиты в Бирмингеме, хотя кто-то мог подумать, что все силы и эмоции «Астон Вилла» оставила в Лиге чемпионов. Однако команда Унаи Эмери опровергла эти домыслы голом Уоткинса в первой же атаке и дала понять, что собирается сыграть в главном еврокубке и в следующем сезоне. Там у Англии будет пять месть, и сейчас бирмингемцы шестые. У них столько же очков, как и у играющего в воскресенье «Ноттингема», а отставание от «Ман Сити» — всего один балл. По весне «Вилла» особенно хороша на домашнем стадионе, где в шести победных матчах подряд она забивает не менее двух мячей. Таких серий у команды не было с 1990 года.