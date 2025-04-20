Левандовски может пропустить финал Кубка Испании с «Реалом» и два матча с «Интером» в ЛЧ

Футболист был заменён. Как сообщает AS, в раздевалке «Барсы» пессимистично относятся к возможности участия игрока в ближайших матчах. Не исключено, что у него разрыв мышцы задней поверхности бедра. В таком случае для восстановления ему может понадобиться не менее трёх недель. Это означает, что он пропустит финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.
Также при этом варианте маловероятно участие Роберта в матчах ½ финала Лиги чемпионов с «Интером» (30 апреля и 6 мая).
В текущем сезоне чемпионата Испании 36-летний Роберт Левандовски провёл 31 матч, забил 25 голов и оформил две результативные передачи.
Футбол, Испания, Тур 32
19.04.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Клаудио Хиральдес
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Иньиго Мартинес)
12′
Дани Ольмо
(Рафинья)
64′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
68′
Рафинья
90+8′
Сельта
Борха Иглесиас
(Пабло Дуран)
15′
Борха Иглесиас
(Йоэль Лаго)
52′
Борха Иглесиас
(Серхио Каррейра)
62′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
90+3′
23
Жюль Кунде
8
Педри
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
90+2′
2
Пау Кубарси
87′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
88′
18
Пау Виктор
16
Фермин Лопес
59′
19
Ламин Ямаль
7
Ферран Торрес
59′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
78′
6
Гави
Сельта
13
Висенте Гуаита
5
Серхио Каррейра
20
Маркос Алонсо
29
Йоэль Лаго
32
Хави Родригес
8
Фран Бельтран
6
Илайш Мориба
89′
33
Уго Сотело
19
Виллиотт Сведберг
60′
12
Альфонсо Гонсалес
7
Борха Иглесиас
73′
10
Яго Аспас
90+2′
14
Икер Лосада
46′
3
Оскар Мингеса
90+8′
18
Пабло Дуран
74′
28
Фер Лопес
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
10
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти