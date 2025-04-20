Левандовски может пропустить финал Кубка Испании с «Реалом» и два матча с «Интером» в ЛЧ

Футболист был заменён. Как сообщает AS, в раздевалке «Барсы» пессимистично относятся к возможности участия игрока в ближайших матчах. Не исключено, что у него разрыв мышцы задней поверхности бедра. В таком случае для восстановления ему может понадобиться не менее трёх недель. Это означает, что он пропустит финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.