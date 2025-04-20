В «Барселоне» ответили на вопрос о будущем 34-летнего Щенсного в клубе

«Щенсны — очень опытный вратарь. У нас была возможность пригласить его благодаря одному из тех совпадений, которые случаются в футболе. Мы очень довольны Войцехом и той ролью, которую он играет в нашей команде. Он точно останется с нами в следующем сезоне», — приводит слова Деку Marca.