Де Брёйне заявил, что был шокирован, когда узнал, что «Сити» не продлит с ним контракт

«Это был небольшой шок. В течение всего года я не получал от них никаких предложений, и клуб принял решение. Конечно, я был немного удивлён, но мне пришлось смириться. Честно говоря, я всё ещё думаю, что могу выступать на таком уровне, как сейчас, но понимаю, что клубы должны принимать решения», — приводит слова Де Брёйне The Sun.