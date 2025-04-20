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Де Брёйне заявил, что был шокирован, когда узнал, что «Сити» не продлит с ним контракт

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брёйне рассказал о своих эмоциях, когда клуб сообщил, что не будет продлевать с ним контракт, заканчивающийся по окончании сезона.

Источник: Carl Recine/Getty Images

«Это был небольшой шок. В течение всего года я не получал от них никаких предложений, и клуб принял решение. Конечно, я был немного удивлён, но мне пришлось смириться. Честно говоря, я всё ещё думаю, что могу выступать на таком уровне, как сейчас, но понимаю, что клубы должны принимать решения», — приводит слова Де Брёйне The Sun.

Напомним, 4 апреля 33-летний полузащитник объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, когда закончится его контракт. 6 апреля главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что решение об уходе Де Брёйне принял клуб, а не игрок.