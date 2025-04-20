Гол на 84-й минуте решил исход матча «Астаны» в КПЛ

Игра прошла на «Туркестан Арене» и завершилась со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли гости. На 30-й минуте Марин Томасов вывел «Астану» вперед. Гости сумели отыграться в концовке встречи. На 84-й минуте защитник «Турана» Хуршидбек Мухторов головой замкнул передачу с фланга и спас команду от поражения.
После этой игры «Астана» с 11 очками поднялась на второе место в турнирной таблице. У «Турана» стало семь баллов и шестая строчка.
Футбол, Казахстан, 5-й тур
20.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Turkistan Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
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