«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Пабло Сарабия (77-я минута).
«Вулверхэмптон» (38 очков) выиграл в пятом матче кряду и поднялся на 15-е место турнирной таблицы чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (38) продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до четырех матчей и располагается на 14-м месте.
«Арсенал» на выезде разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 4:0, благодаря этому результату «Ливерпуль» не сможет оформить чемпионство по итогам текущего тура. «Челси» в гостях победил «Фулхэм» благодаря голу в компенсированное время — 2:1.
Футбол, Англия, Тур 33
20.04.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Витор Перейра
Голы
Вулверхэмптон
Пабло Сарабия
77′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
41
Гарри Амасс
55
Тайлер Фредриксон
14
Кристиан Эриксен
76′
17
Алехандро Гарначо
2
Виктор Линделеф
79′
15
Лени Йоро
13
Патрик Доргу
56′
59′
20
Диогу Далот
25
Мануэль Угарте
59′
7
Мэйсон Маунт
37
Кобби Майну
59′
8
Бруну Фернандеш
9
Расмус Хейлунн
70′
56
Чидо Оби-Мартин
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
4
Сантьяго Буэно
12
Эммануэль Агбаду
24
Тоте Гомеш
5
Маршалл Мунетси
7
Андре
29′
8
Жоау Гомес
3
Райан Аит Нури
48′
82′
2
Мэтт Доэрти
22
Нелсон Семеду
74′
19
Родригу Гомеш
9
Йорген Странд Ларсен
74′
21
Пабло Сарабия
80′
10
Матеус Кунья
90′
34
Нассер Джига
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
11
Фолы
19
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти