«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ

«Вулверхэмптон» (38 очков) выиграл в пятом матче кряду и поднялся на 15-е место турнирной таблицы чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (38) продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до четырех матчей и располагается на 14-м месте.