Де Брейне прокомментировал уход из «Манчестер Сити»

«Конечно, я был немного удивлен, но мне остается только смириться с этим. Все в порядке. Честно говоря, я по-прежнему считаю, что могу выступать на этом уровне. Я понимаю, что клубы должны принимать решения. Я открыт новому», — приводит слова Де Брёйне The Athletic.