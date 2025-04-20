Де Брейне прокомментировал уход из «Манчестер Сити»

В начале апреля Де Брёйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона после 10 лет в команде.
«Конечно, я был немного удивлен, но мне остается только смириться с этим. Все в порядке. Честно говоря, я по-прежнему считаю, что могу выступать на этом уровне. Я понимаю, что клубы должны принимать решения. Я открыт новому», — приводит слова Де Брёйне The Athletic.
Де Брёйне 33 года, он перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году из немецкого «Вольфсбурга» и стал с английской командой победителем Лиги чемпионов, шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны. Пять раз бельгиец брал с клубом Кубок английской лиги и три раза — Суперкубок Англии.
Также полузащитник представлял бельгийский «Генк», английский «Челси» и немецкий «Вердер». В составе сборной Бельгии на его счету 109 матчей и 30 голов. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.