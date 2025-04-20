Бабаян заявил о «полнейшей катастрофе» в «Астане» и назвал виновников

Мы говорили о том, что поле не самое быстрое, потому что там трава высокая, газон не поливают хорошо, хотя мы поднимали этот вопрос на предматчевом совещании с участием инспектора, но все оставили как есть. Мы должны были быть к этому готовы. Мы понимали, что соперник глубоко сядет, навяжет нам борьбу, но не все меня услышали. В перерыве у нас такой разговор состоялся неприятный. Не все до конца осознали сложность этого матча.