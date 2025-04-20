Бабаян заявил о «полнейшей катастрофе» в «Астане» и назвал виновников

Игра прошла на «Туркестан Арене» и завершилась со счетом 1:1. При этом «Астана» вела до 84-й минуты, но упустила победу.
— В первом тайме у нас было небольшое преимущество, забили гол. В принципе, еще, может быть, одна-две ситуации были у нас, но во второй тайме, наверное, будем откровенны, «Туран» был лучше нас. Если я скажу так, что первым таймом остался недоволен, то второй тайм это была просто полнейшая катастрофа в нашем исполнении.
Мы говорили о том, что поле не самое быстрое, потому что там трава высокая, газон не поливают хорошо, хотя мы поднимали этот вопрос на предматчевом совещании с участием инспектора, но все оставили как есть. Мы должны были быть к этому готовы. Мы понимали, что соперник глубоко сядет, навяжет нам борьбу, но не все меня услышали. В перерыве у нас такой разговор состоялся неприятный. Не все до конца осознали сложность этого матча.
Постарались с заменами как-то что-то исправить, но, к сожалению, не смогли. Как Аманович в центре сыграл мне вообще не понравилось. Грипши тоже не показал свой уровень.
Не знаю, может быть, если ребята думают, что у них нет конкуренции, то мы будем искусственно вводить конкуренцию. Тот же Чинеду впереди сыграл не как нужно. То есть, сегодня те футболисты, которых я назвал и плюс еще три-четыре, за исключением двух-трех игроков, не сыграли на своем уровне. Это недопустимо, но в первую очередь — это моя ничья.
Я отвечаю за результат и как команда выходит на матч. На мой взгляд, в этом сезоне этот матч по качеству худший в нашем исполнении. «Туран» заслужил эту ничью и одно очко.
— Как вам судейство?
— Я не обсуждаю судейство.
— А вопросы по работе VAR?
— Да, есть вопросы по отмененному пенальти, но больше вопросы вызывает момент с назначением на VAR человека на матчи с участием «Астаны». Второй матч подряд сидит один и тот же человек. В матче с «Окжетпесом» он не увидел нарушения в штрафной площади в моменте с Каримовым. И сегодня этот же человек отменил назначенный судьей пенальти. Больше комментировать нечего.
Григорий Бабаян
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