«Интер» проиграл «Болонье», Орсолини забил ножницами на 90+4-й минуте

На 90+4-й минуте гол боковыми ножницами забил Риккардо Орсолини. На 57-й минуте красную карточку получил главный тренер хозяев Винченцо Итальяно.
«Интер» с 71 очком располагается на первом месте в таблице серии А. «Наполи» (71), занимающий вторую строчку, отстает по дополнительным показателям. «Болонья» с 60 очками — на 4-м месте.
26 апреля «Интер» примет «Рому» в 34-м туре, «Болонья» 28 апреля сыграет на выезде с «Удинезе».
Футбол, Италия, Тур 33
20.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Симоне Индзаги
Голы
Болонья
Риккардо Орсолини
90+4′
Составы команд
Болонья
34
Федерико Равалья
2
Эмиль Хольм
26
Джон Лукуми
31
Сэм Бекема
33
Хуан Миранда
8
Ремо Фройлер
20
Мишель Эбишер
88′
6
Никола Моро
11
Дан Ндой
58′
77′
9
Сантьяго Кастро
21
Йенс Одгор
89′
80
Джованни Фаббиан
24
Тейс Даллинга
77′
28
Николо Камбьяги
30
Бенджамин Домингес
70′
7
Риккардо Орсолини
90+6′
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
23
Николо Барелла
36
Маттео Дармиан
88′
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
62′
65′
32
Федерико Димарко
11
Карлос Хоакин Корреа
69′
99
Мехди Тареми
22
Генрих Мхитарян
39′
65′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
88′
8
Марко Арнаутович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
12
Фолы
21
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти