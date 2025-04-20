«Байер» не сумел обыграть «Санкт-Паули» и отстал от «Баварии» на 8 очков

«Аптекари» повели в счете благодаря голу Патрика Шика на 32-й минуте. Точный удар Карло Бухальфа на 78-й минуте спас «Санкт-Паули» от поражения.
После сегодняшней игры команда Хаби Алонсо за 4 тура до конца чемпионата отстает от «Баварии» на 8 очков.
Футбол, Германия, Тур 30
20.04.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Millerntor-Stadion
Главные тренеры
Александр Блессин
Хаби Алонсо
Голы
Санкт-Паули
Карло Бухальфа
78′
Байер
Патрик Шик
32′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
2
Манолис Салиакас
4
Давид Немет
5
Хауке Валь
8
Эрик Смит
90′
23
Филипп Трой
44
Сайбе ван дер Хейден
16
Карло Бухальфа
84′
39
Роберт Вагнер
24
Коннор Меткалф
59′
13
Ноа Вайсхаупт
10
Данел Синани
90′
17
Оладапо Афолаян
29
Морган Гилавоги
90′
26
Элиас Саад
Байер
1
Лукас Градецки
64′
3
Пьеро Хинкапье
63′
4
Джонатан Та
20
Алехандро Гримальдо
30
Джереми Фримпонг
64′
10
Флориан Вирц
25
Эсекиэль Паласиос
34
Гранит Джака
12
Эдмонд Тапсоба
89′
16
Эмилиано Буэндия
14
Патрик Шик
66′
21
Амин Адли
19
Натан Телла
77′
89′
22
Виктор Бонифейс
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
12
Фолы
12
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Зерен Шторкс
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти