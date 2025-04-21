«Милан» уступил «Аталанте» в домашнем матче 33-го тура Серии А

Гости одержали минимальную победу — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте. Отличился бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон.
После этой победы в активе «Аталанты» стало 64 очка. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» набрал 51 очко после 33 матчей и расположился на девятой строчке.
Футбол, Италия, Тур 33
20.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Эдерсон
(Рауль Белланова)
62′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
20
Алекс Хименес
75′
79
Жоау Феликс
23
Фикайо Томори
83′
7
Сантьяго Хименес
11
Кристиан Пулишич
75′
90
Тэмми Абрахам
9
Лука Йович
75′
99
Риккардо Соттиль
10
Рафаэл Леау
83′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
11
Адемола Лукман
7
Хуан Куадрадо
56′
59′
2
Рафаэл Толой
19
Берат Джимсити
59′
3
Одилон Коссуну
77
Давиде Дзаппакоста
59′
22
Маттео Руджери
8
Марио Пашалич
80′
17
Шарль Де Кетеларе
32
Матео Ретеги
90′
6
Ибрагим Сулемана
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
8
Фолы
7
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти