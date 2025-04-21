Российский футболист не хочет возвращаться в Россию из Швейцарии

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 20 поединков, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.