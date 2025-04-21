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«Реал» без Мбаппе вырвал победу в конце матча с «Атлетиком» в Ла Лиге

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Федерико Вальверде.

Матч пропустил форвард «королевского клуба» Килиан Мбаппе из-за полученной в прошлом туре красной карточки.

«Реал», набрав 69 очков, идет вторым в таблице Ла Лиги, уступая только «Барселоне» (73 очка). «Атлетик» (57) располагается на четвертом месте. Клуб из Бильбао прервал восьмиматчевую серию без поражений в различных турнирах.

В другом матче дня в Ла Лиге «Севилья» сыграла дома вничью с «Алавесом» (1:1).

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 32
20.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 72535 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Эрнесто Вальверде
Голы
Реал
Федерико Вальверде
90+3′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
35
Рауль Асенсио
75′
84′
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрич
78′
15
Арда Гюлер
19
Дани Себальос
58′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
4
Айтор Паредес
14
Унаи Нуньес
63′
6
Микель Весга
24
Беньят Прадос
86′
32
Адама Бойро
87′
3
Даниэль Вивиан
20
Унаи Гомес
72′
15
Иньиго Лекуэ
11
Альваро Джало
62′
8
Ойян Сансет
7
Алехандро Беренгер
62′
9
Иньяки Уильямс
12
Горка Гурусета
62′
21
Мароан Саннади
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
1
7
Фолы
15
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти