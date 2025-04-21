«Реал» без Мбаппе вырвал победу в конце матча с «Атлетиком» в Ла Лиге

«Реал», набрав 69 очков, идет вторым в таблице Ла Лиги, уступая только «Барселоне» (73 очка). «Атлетик» (57) располагается на четвертом месте. Клуб из Бильбао прервал восьмиматчевую серию без поражений в различных турнирах.