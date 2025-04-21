Клубное ТВ «Реала» снова наезжает на испанских арбитров — даже после победы. Для чего они это делают?

«Реал», недавно вылетевший из Лиги чемпионов, рискует остаться и без трофея на внутренней арене. В Ла Лиге «Барселона» впереди на четыре очка за шесть туров до финиша, а победа в последнем матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) далась команде Карло Анчелотти с невероятным трудом.
Параллельно мадридцы при помощи клубного телевидения продолжают бороться с судьями. Это противостояние уже стало главным скандалом текущего сезона в Испании и продолжает набирать обороты.
Что опять не понравилось «Реалу»?
После победы над «Атлетиком» у клубного ТВ «Реала» возникло два вопроса по решениям главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. На 79-й минуте он, проконсультировавшись с ВАР-центром, отменил гол Винисиуса из-за офсайда у Эндрика, участвовавшего в атаке.
«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании) при поддержке Mediapro, учитывая происходящее каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.
Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам “Реала” в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз. Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанца (речь об арбитрах) на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, насколько они плохи, или их подозревают в чем-то так же, как и мы. Это неприемлемо, настоящий позор», — прозвучало в репортаже телевидения «Реала».
Также под прицелом оказался момент с падением Джуда Беллингема в штрафной площади соперника после контакта с защитником Унаи Нуньесом. Судья не увидел нарушения правил, а коллеги из ВАР-комнаты не позвали его смотреть «телевизор».
«В этом новом футболе пенальти работают против “Реала”. В нынешнем сезоне были моменты, как, например, с Камавинга в Памплоне (1:1 с “Осасуной”), когда мяч уже не был в игре. Если это пенальти, то почему, черт возьми, в случае с Беллингемом его не было?» — задались вопросом на видео.
У Переса конфликт с Тебасом
«Реал» весь сезон протестует из-за решений судейского корпуса, а их клубное телевидение уже стало мемом в Испании среди болельщиков остальных команд.
В феврале и вовсе появилась новость о том, что мадридцы могут выйти из чемпионата Испании из-за ситуаций с арбитрами, которые, по мнению «сливочных», преследуют команду и влияют на ее результаты. Издание Sport.es инсайдило: у президента «Реала» Флорентино Переса назрел конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом.
«В клубе возмущены ошибками судей, которые серьезно влияют на результаты команды в этом сезоне. Мадридцы рассматривают варианты с уходом в серию А, бундеслигу или французскую лигу 1», — говорилось в статье.
Зачем «Реал» наезжает на судей?
Если коротко: «Королевский клуб» жаждет масштабных изменений в составе испанских рефери и настаивает на чистке во всем судейском корпусе.
В «Реале» хотят добиться отстранений главы комитета арбитров Медины Канталехо и руководителя отдела ВАР — Клоса Гомеса. Как пишет Relevo, позиция мадридцев продиктована тем, что комитет дискредитировал себя после скандала с Хосе Марией Негрейрой — вице-президентом, которому платила «Барселона». Многие судьи ла лиги были связаны с ним.
Санчес Мартинес публично заявлял: о повышении квалификации ему сообщал лично Негрейра, а Альберола Рохас платил сыну вице-президента за услуги по «арбитражному тренингу». Расследование дела до сих пор идет, оба спокойно судят матчи чемпионата.
«Реал» считает, что коррупция ставит под сомнение честность работы органа и настаивает на реформах. Кстати, подобное происходит не в первый раз: например, с 2010-го Перес дважды публично говорил об этом на генеральных ассамблеях клуба.
Автор: Роман Кольцов
Карло Анчелотти
Эрнесто Вальверде
Федерико Вальверде
90+3′
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
35
Рауль Асенсио
75′
84′
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрич
78′
15
Арда Гюлер
19
Дани Себальос
58′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
4
Айтор Паредес
14
Унаи Нуньес
63′
6
Микель Весга
24
Беньят Прадос
86′
32
Адама Бойро
87′
3
Даниэль Вивиан
20
Унаи Гомес
72′
15
Иньиго Лекуэ
11
Альваро Джало
62′
8
Ойян Сансет
7
Алехандро Беренгер
62′
9
Иньяки Уильямс
12
Горка Гурусета
62′
21
Мароан Саннади
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
1
7
Фолы
15
1
Офсайды
0
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти