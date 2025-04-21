Клубное ТВ «Реала» снова наезжает на испанских арбитров — даже после победы. Для чего они это делают?

«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании) при поддержке Mediapro, учитывая происходящее каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.



Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам “Реала” в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз. Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанца (речь об арбитрах) на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, насколько они плохи, или их подозревают в чем-то так же, как и мы. Это неприемлемо, настоящий позор», — прозвучало в репортаже телевидения «Реала».