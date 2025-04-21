Куда пропал Клопп после ухода из «Ливерпуля». Пишут, что он может возглавить «Реал» — серьезно?

На его место пришел Жолт Лёв — тренер, ранее никогда не работавший главным, но помогавший Ральфу Рангнику и Ральфу Хазенхюттлю в клубах структуры «Ред Булл», а также Томасу Тухелю в «ПСЖ», «Челси» и «Баварии». В свою очередь, помогать Лёву Клопп определил Петера Кравица, своего бывшего ассистента в «Майнце», «Боруссии Дортмунд» и «Ливерпуле». Кравиц на протяжении многих лет был верным солдатом Юргена: предоставлял шефу флешки с видеоматериалами, анализировал соперников и помогал с тактической подготовкой. За это Петер получил прозвище «Глаз Клоппа».