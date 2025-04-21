Куда пропал Клопп после ухода из «Ливерпуля». Пишут, что он может возглавить «Реал» — серьезно?

По окончании прошлого сезона из «Ливерпуля» ушел Юрген Клопп — пожалуй, величайший тренер в истории клуба. Под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» на багаже Клоппа вот-вот вновь станет лучшим в АПЛ — до золотых медалей осталась одна победа.
Покинув «Энфилд», Юрген не сидел «на пенсии» слишком долго. В октябре 2024-го он занял пост глобального руководителя футбольного направления в «Ред Булл» и приступил к работе с начала 2025-го. Напомним, что компания, выпускающая знаменитый энергетик, управляет сразу несколькими футбольными клубами, включая «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург».
После вступления в должность Клопп уделил первоочередное внимание проблемному «Лейпцигу» — главному клубу в империи «Ред Булл», от которого ждут наиболее высоких результатов. В Лиге чемпионов-2024/25 «красные быки» выступили крайне неудачно, заняв на групповом этапе 34-е место из 36. Хуже них показали себя лишь «Слован» из Братиславы и «Янг Бойз». А когда над командой нависла перспектива не попасть в следующую Лигу чемпионов, в «РБ» задумались об отставке главного тренера Марко Розе.
По информации Bild, Клопп защищал тренера до последнего и в том числе приезжал в лагерь команды лично, чтобы дополнительно мотивировать ее перед решающими матчами. Однако 30 марта, на следующий день после поражения «Лейпцига» от «Боруссии Мёнхенгладбах» (0:1), Клопп вместе с генеральным директором «Ред Булл» Оливером Минцлаффом принял-таки решение расстаться с Розе.
На его место пришел Жолт Лёв — тренер, ранее никогда не работавший главным, но помогавший Ральфу Рангнику и Ральфу Хазенхюттлю в клубах структуры «Ред Булл», а также Томасу Тухелю в «ПСЖ», «Челси» и «Баварии». В свою очередь, помогать Лёву Клопп определил Петера Кравица, своего бывшего ассистента в «Майнце», «Боруссии Дортмунд» и «Ливерпуле». Кравиц на протяжении многих лет был верным солдатом Юргена: предоставлял шефу флешки с видеоматериалами, анализировал соперников и помогал с тактической подготовкой. За это Петер получил прозвище «Глаз Клоппа».
Работа тандема Лёв — Кравиц помогла «Лейпцигу» частично выправить результаты. Сейчас команда идет на четвертом месте в Бундеслиге и умеет лучшие, нежели при Розе, шансы на попадание в ЛЧ.
Самого Клоппа между тем активно сватают в мадридский «Реал», откуда вот-вот уйдет Карло Анчелотти. На днях каталонская газета Sport поделилась инсайдом, что Юрген согласился провести переговоры с «Реалом». По данным издания, в «Мадриде» убеждены, что приход Клоппа «станет мощнейшим толчком для команды в плане дисциплины, характера и тактических идей». Кроме того, Флорентино Перес якобы уверен, что немец является идеальной фигурой для соперничества с «Барселоной» Ханс-Дитера Флика.
Букмекеры в моменте даже обрушили коэффициент на назначение Клоппа в «Реал» до 2,5 — на Хаби Алонсо в это же время принимали ставки по 2,25. Впрочем, скоро Алонсо вновь стал абсолютным фаворитом: 1,44 на него против 5,00 на Клоппа. Это было следствием слов агента немецкого тренера — Марка Косичке. «Юрген полностью счастлив своей новой ролью в “Ред Булл”. Он полностью сфокусирован и счастлив», — заявил Косичке.
Отметим, что в нынешнем январе Клопп заявил, что еще не завершил карьеру тренера: «Я не буду тренером “Ред Булл”. Но я не могу сказать, что больше никогда в жизни не буду тренером».
Судя по всему, Юрген действительно вернется — но не этим летом и не в «Реал». Флорентино Пересу же придется сосредоточить усилия на том, чтобы подешевле выкупить у «Байера» Алонсо. Прямо сейчас «фармацевты» требуют за своего коуча от 15 до 20 миллионов евро.
Тимофей Яценко