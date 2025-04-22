«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 3-е место в АПЛ

В составе гостей голы забили Эллиот Андерсон (5-я минута) и Крис Вуд (16-я), у «шпор» отличился Ришарлисон (87-я).
«Ноттингем Форест» набрал 60 очков и поднялся в таблице АПЛ на 3-е место, обойдя «Ньюкасл» (59), «Манчестер Сити» (58) и «Челси» (57). «Тоттенхэм» (37) занимает 16-ю позицию.
В следующем туре «Тоттенхэм» 27 апреля на выезде сыграет с «Ливерпулем», а «Ноттингем Форест» 1 мая примет «Брентфорд».
Футбол, Англия, Тур 33
21.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Эшпириту Санту Нуну
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти