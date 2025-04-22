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«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Футболисты «Ноттингем Фореста» нанесли поражение «Тоттенхэму» в заключительном матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Нуну Эшпириту Санту.

Источник: Getty Images

В составе гостей голы забили Эллиот Андерсон (5-я минута) и Крис Вуд (16-я), у «шпор» отличился Ришарлисон (87-я).

«Ноттингем Форест» набрал 60 очков и поднялся в таблице АПЛ на 3-е место, обойдя «Ньюкасл» (59), «Манчестер Сити» (58) и «Челси» (57). «Тоттенхэм» (37) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре «Тоттенхэм» 27 апреля на выезде сыграет с «Ливерпулем», а «Ноттингем Форест» 1 мая примет «Брентфорд».

Тоттенхэм Хотспур
1:2
Первый тайм: 0:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 33
21.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Эшпириту Санту Нуну
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти