«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Футболисты «Ноттингем Фореста» нанесли поражение «Тоттенхэму» в заключительном матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Нуну Эшпириту Санту.