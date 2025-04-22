Иностранный специалист объяснил свой уход из клуба КПЛ

— Если я правильно прочел по лицам многих футболистов, для них это был шок. Мы пообщались, и я сказал им, что такое футбольная жизнь, особенно тренерская. Ведь можно проработать и десять лет, а можно всего два месяца. Я пожелал команде удачи, чтобы они смотрели только вверх турнирной таблицы чемпионата Казахстана.