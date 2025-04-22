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Иностранный специалист объяснил свой уход из клуба КПЛ

Украинский специалист Игорь Леонов прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Украинский футбол».

Источник: ФК "Актобе"

О его уходе было объявлено в понедельник, 21 апреля.

«Этому решению был ряд причин, но будем придерживаться официальной версии — по семейным обстоятельствам. Я сам подал в отставку», — заявил украинский специалист.

— Как в команде отреагировали на ваш уход?

— Если я правильно прочел по лицам многих футболистов, для них это был шок. Мы пообщались, и я сказал им, что такое футбольная жизнь, особенно тренерская. Ведь можно проработать и десять лет, а можно всего два месяца. Я пожелал команде удачи, чтобы они смотрели только вверх турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

У меня со всем коллективом был контакт, мы были почти как семья.

Напомним, Леонов возглавил клуб в сентябре 2024 года и за короткое время сумел привести команду к громкому триумфу — победе в Кубке Казахстана.

В тренерской карьере Леонова также были украинские «Нива» (Винница), «Минай», «Арсенал» (Киев), «Мариуполь», «Ильичевец», «Шахтер-3».

«Актобе» на данный момент занимает четвертое место в таблице КПЛ-2025, набрав десять очков после пяти матчей.