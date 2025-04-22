Влюбился в русскую и уехал в Сибирь! Бурный роман звезды «Ливерпуля»

«Могу сказать, что хорошо знаю Россию, даже ее сибирскую часть, которую, наверное, и не все жители России хорошо знают, — отмечал футболист. — Я бывал не только в Москве и Санкт-Петербурге, что обычно ожидают от иностранцев, но также прекрасно знаком с такими городами, как Тюмень, Новосибирск и, конечно же, Томск. Плюс ко всему наши с Юлией дети испанцы только наполовину, на вторую половину они русские. Да и моя Юлия прекрасно говорит по-испански. Но дома мы стараемся говорить на двух языках, чтобы детям было комфортнее».