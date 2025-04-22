Влюбился в русскую и уехал в Сибирь! Бурный роман звезды «Ливерпуля»

На их свадьбе пел Валерий Меладзе, а весь Омск стоял на ушах. РИА Новости Спорт рассказывает, как простая девушка из Сибири влюбила в себя звезду европейского футбола, а затем рассорила его с самим Рафаэлем Бенитесом.
Случайная встреча
Юлия Королева летом 2001 года получила диплом дизайнера и отпраздновала окончание вуза на испанской Мальорке. Многие потом обвинят Юлию в том, что она поехала на Балеарские острова в поисках богатого жениха. Но даже если и так. Получается, что цели молодая омичка добилась. На одном из пляжей девушка поймала на себе взгляд красивого молодого человека спортивной внешности. Им оказался Альберт Риера, полузащитник местной «Мальорки».
Футболист сразу влюбился. Не постеснялся подойти к русской красавице и попросить номер телефона. Юля уже немного владела испанским языком, так что барьеров для дальнейшего общения между молодыми людьми не возникало. Но до звезды мирового уровня будущему хавбеку сборной Испании было еще далеко. Риера даже не успел дебютировать за основной состав команды и только начинал профессиональную карьеру.
Спустя месяц после первой встречи Юлия вновь прилетела на Мальорку. Забавно, но она даже не подозревала, чем на самом деле занимался Альберт. Во время одной из прогулок к футболисту подошел болельщик и попросил оставить автограф на пачке из-под сигарет. Юлия безумно удивилась и поначалу не могла понять, что же происходит.
«По телефону говорил, что работаю в фирме у отца, — рассказывал хавбек в интервью Sport24. — Мне было всего 17 лет, я играл за вторую команду “Мальорки”, а с первой только тренировался. Тогда еще не было понятно, получится ли у меня карьера. А врать, что я уже профессиональный футболист, не хотелось».
«Двести салатов»
Первое путешествие в Россию произвело на Риеру неизгладимое впечатление. Испанец влюбился в родину будущей жены. По русской традиции родители Юлии накрыли поляну. Как вспоминал позже футболист, одних салатов было «штук двести». Подобные застолья пришлись Риере по душе — культура «посиделок» в России разительно отличалась от привычных испанцу недолгих перекусов под вино.
Для Риеры этот роман стал первым. И, как он предполагал еще тогда, — последним. Футболист был уверен: он нашел любовь всей жизни. Карьера испанца пошла в гору: «Бордо», «Эспаньол», «Манчестер Сити» (там он, правда, закрепиться в основе так и не смог). В сентябре 2008 года Риера подписал контракт с «Ливерпулем». У пары родилась дочь — Алехандра.
В 2009 году Албберт и Юлия приняли решение узаконить отношения. Никто даже подумать не мог, что свадьба пройдет в родном для девушки Омске. В Сибирь прилетела вся семья жениха. Перед гостями выступал Валерий Меладзе. Даже по европейским меркам праздник получился шикарным. Местные и федеральные СМИ вели прямую трансляцию из дворца бракосочетаний, не оставляя без внимания ни одной детали.
- «14.00 Регистрация началась вовремя. Все проходит без неожиданностей. Переводчицы работают синхронно, жених очень нервничает.
- 14.30 Теперь уже муж и жена выходят из помещения ЗАГСа, чтобы отправится в первое совместное брачное путешествие по улицам Омска. Гости отправляются ждать молодых к ресторану.
- 15.00 Возле входа в ресторан жениха и невесту ожидают девочки, одетые в карнавальные костюмы. Ожидается представление в духе сказки о Золушке», — сообщала «Комсомольская правда» с места событий.
Ссора с Бенитесом
Молодоженам пришлось вернуться в Англию. По слухам, Юлии не нравилась жизнь в портовом Ливерпуле. Да и маленькому ребенку британский климат не подходил. Хавбек задумался о смене клуба. Конечно же, взгляд непроизвольно пал на чемпионат России. Говорят, что и Юлия настаивала на возвращении на родину. Тогда и случился грандиозный скандал. Риера в интервью газете Marca обрушился с критикой на главного тренера Рафаэля Бенитеса.
«Когда ты уже просто сбиваешься со счета количества матчей на скамейке, начинаешь думать, что у тренера на то есть личные причины. Если я что-то делаю не так, и ты мой босс, который верит в меня, просто скажи мне, что нужно делать, чтобы играть. А молчание — вот, что ранит сильнее всего. Единственный трансферный рынок, открытый на данный момент, это российский. У меня есть два предложения оттуда, и, учитывая мое положение, я рассмотрю их», — подчеркнул Риера.
Футболист сравнил «Ливерпуль» с тонущим кораблем, чем настроил против себя еще и местных болельщиков. По информации СМИ, испанец рассчитывал, что Бенитес после таких заявлений сразу же выставит его на трансфер. Автором идеи, как писали журналисты, была жена полузащитника. Действительно, предметный интерес к Риере проявлял московский «Спартак» и лично Валерий Карпин. Но стороны не сошлись в финансовом вопросе.
Мог оказаться в «Спартаке»
Риера сменил еще ряд клубов. А после завершения карьеры вместе с женой перебрался в Омск. В России он взялся за развитие детского футбола и даже открыл академию. Альберт и Юлия к тому моменту воспитывали уже троих детей: после Алехандры родилась еще одна дочь — Валентина, и сын, которого назвали Иваном.
«Могу сказать, что хорошо знаю Россию, даже ее сибирскую часть, которую, наверное, и не все жители России хорошо знают, — отмечал футболист. — Я бывал не только в Москве и Санкт-Петербурге, что обычно ожидают от иностранцев, но также прекрасно знаком с такими городами, как Тюмень, Новосибирск и, конечно же, Томск. Плюс ко всему наши с Юлией дети испанцы только наполовину, на вторую половину они русские. Да и моя Юлия прекрасно говорит по-испански. Но дома мы стараемся говорить на двух языках, чтобы детям было комфортнее».
Спустя время семья переехала в Мадрид, при этом дети, как и отец, прекрасно говорят по-русски. Риера выбрал тренерскую карьеру, работал в Турции, Словении, Франции. Мог даже возглавить «Спартак», но боссы «красно-белых» выбрали Деяна Станковича.