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«Ни одного». Головин рассказал, почему за семь лет в «Монако» не получал штрафы от клуба

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о дисциплине во французском клубе.

Источник: Getty Images

— Штрафы в команде не ты держишь?

— Не-не. Штрафы от тренера же зависят. Жардим, например, вообще не штрафовал. Последнее время этого стало больше, потому что тренеры с немецким подходом, который похож на российский.

— У тебя какой самый большой штраф в «Монако»?

— Ни одного. Ни разу не опаздывал. Мог быть штраф за неспортивное поведение, когда меня в прошлом году прямой красной удалили — за то, что чувака пнул. Но по системе штрафов, если при удалении команда всё равно выигрывает — штраф аннулируется. Ребята победили, поэтому я отделался извинениями, — заявил Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.