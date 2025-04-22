«Ни одного». Головин рассказал, почему за семь лет в «Монако» не получал штрафы от клуба

— Ни одного. Ни разу не опаздывал. Мог быть штраф за неспортивное поведение, когда меня в прошлом году прямой красной удалили — за то, что чувака пнул. Но по системе штрафов, если при удалении команда всё равно выигрывает — штраф аннулируется. Ребята победили, поэтому я отделался извинениями, — заявил Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.