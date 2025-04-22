Александр Головин: время очень быстро бежит, это пугает. Внутри мне 24

— Вот именно, да (смеётся). Время очень быстро бежит, меня это пугает. Мы недавно разговаривали с Минамино, а ему в январе исполнилось 30 лет. И вот он говорит: «Мне уже 30, представляешь, меня только вчера в “Ливерпуль” взяли в 25 лет». А мне вот 29 через полтора месяца. А иногда кажется, что до сих пор 21-летний пацан под фамилией Головин на поле бегает.