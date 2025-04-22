Источник: Гризманн станет запасным в «Атлетико»

По данным источника, клуб рассматривает для Гризманна роль запасного, чтобы сохранить форму француза как можно дольше. 34-летний нападающий подошел к заключительному отрезку сезона уставшим, что привело к снижению его результативности. За последние два месяца Гризманн ни разу не отметился голами. К тому же, «Атлетико» видит в нем лидера, способного изменить ситуацию за последние 30 минут игры.