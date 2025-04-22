«Надеюсь, мои игроки не будут спать». Анчелотти иронично высказался о расписании матчей

«Расписание? Я не жалуюсь на него. Подобное может случиться. Возможно, было бы лучше играть не в 21:30, потому что в это время многие люди уже спят. Надеюсь, мои футболисты не будут спать завтра», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.