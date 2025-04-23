Александр Головин рассказал о ценах за аренду квартиры в Монако

— Я не чувствую какого-то превосходства. Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются. К нам вот пришёл новый форвард — Мика Биерет. Здесь и так были дорогие квартиры, а сейчас цены ещё выросли. И вот он ко мне обратился, говорит: «Я квартиру нашёл. Она действительно может стоить € 40 тыс. в месяц?» Я ответил, что да — он тогда очень удивился. Попросил меня показать ему свою — сделал — и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него. Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился, ха-ха.