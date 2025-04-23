«Сити» вырвал ключевую победу за ЛЧ на 90+4-й минуте! На Эмери было больно смотреть

Однако удержать её гостям на удалось. Бирмингемцы «прозевали» момент на 90+4-й минуте: тот самый внесистемный Доку промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую «Астон Виллы». Мяч каким-то образом пролетел мимо всех и оказался на другой стороне штрафной у номинально правого защитника Матеуса Нунеса. Португалец с острого угла пробил точно по воротам Мартинеса (который «потерял» створ) — 2:1. Счастье, радость и безумие на «Этихаде». «Манчестер Сити» вырвал важнейшую победу. А на Эмери было больно смотреть: испанец разочарованно кивал головой. «Астон Виллу» наказали за ошибку в концовке.