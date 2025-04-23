Гвардиола прокомментировал вырванную в концовке победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»

Не нужно быть гением, чтобы понять, что мы играли против «Астон Виллы», одной из лучших команд, что вы могли видеть в матчах с «Ньюкаслом» и «ПСЖ». Это необыкновенная команда, но мы выступили с такой же самоотдачей, как и в прежние времена", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.