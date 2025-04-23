«Те, кто хочет отставки — идиоты». Генич — о возможном увольнении Анчелотти из «Реала»

Анчелотти, на мой взгляд, свой отрезок в «Реале» отработал блестяще. В СМИ пишут, что не исключено, что матч с «Барселоной» будет последним для него, особенно если «Реал» проиграет. Если Анчелотти выиграет этот матч, то тоже было бы красиво уйти с поднятым трофеем и запомниться именно таким«, — сказал Генич в эфире шоу “Лови Генича”.