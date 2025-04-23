Самая сочная чемпионская гонка Европы. «Интер» не фаворит, и возможен «золотой» матч!

У «Наполи» на бумаге всё гораздо проще: «Торино», «Лечче», «Дженоа», «Парма» и «Кальяри». Однако есть важный нюанс: три из пяти соперников команды Конте предельно мотивированы — они бьются за то, чтобы не вылететь. Возможно, к 37-му и 38-му туру «Парма» и «Кальяри» уже решат вопрос с сохранением места в Серии А. Но если нет, «Наполи» в этих матчах будет очень сложно. Тем более что соперники, скорее всего, закроются — а команда Конте этого не любит. Вскрывать насыщенную оборону не самое её сильное качество.