«Барселона» продлила контракт с главным тренером

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года, сменив на этом посту Хави. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2026 года. 60-летний специалист ранее тренировал «Хоффенхайм», «Баварию» и сборную Германии. С командой из Мюнхена Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.