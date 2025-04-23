«Барселона» продлила контракт с главным тренером

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» договорился о продлении контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом еще на один сезон, сообщает Marca.
Сообщается, что обе стороны согласовали условия продолжения сотрудничества в ходе недавних переговоров, Однако продление вступит в силу только после окончания сезона, чтобы не было отвлекающих факторов на его решающей стадии.
«Барселона» продолжает борьбу за победу в чемпионате и Кубке Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года, сменив на этом посту Хави. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2026 года. 60-летний специалист ранее тренировал «Хоффенхайм», «Баварию» и сборную Германии. С командой из Мюнхена Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.