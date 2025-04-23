КФФ вынесла наказание Смакову за скандал с удалением

«За неспортивное поведение, выразившееся в использовании оскорбительных выражений в адрес официального лица матча 5 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами “Ордабасы” — “Жетысу”, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 ДР, главного тренера команды “Жетысу” Смакова Самата дисквалифицировать на 4 (четыре) матча. Срок дисквалификации считать с 20 апреля 2025 года», — говорится в заявлении КФФ.