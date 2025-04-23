Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КФФ вынесла наказание Смакову за скандал с удалением

Главный тренер талдыкорганского «Жетысу» Самат Смаков дисквалифицирован на четыре матча. Такое решения принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Жетысу"

Напомним, Смаковы был удален на 87-й минуте в матче пятого тура КПЛ-2025 против шымкентского «Ордабасы» (0:1). После игры тренер выступил с критикой в адрес судейства.

«За неспортивное поведение, выразившееся в использовании оскорбительных выражений в адрес официального лица матча 5 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами “Ордабасы” — “Жетысу”, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 ДР, главного тренера команды “Жетысу” Смакова Самата дисквалифицировать на 4 (четыре) матча. Срок дисквалификации считать с 20 апреля 2025 года», — говорится в заявлении КФФ.