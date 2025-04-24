«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» может стать чемпионом в воскресенье

Благодаря результату этой встречи «Ливерпулю» достаточно будет сыграть вничью с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ, чтобы досрочно стать чемпионом. Игра пройдет в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18.30 (мск).