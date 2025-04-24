«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» может стать чемпионом в воскресенье

У хозяев забили Якуб Кивер и Леандро Троссард. У гостей отличились Эберечи Эзе и Жан-Филип Матета.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 67 очками. «Кристал Пэлас» идет на двенадцатой строчке с 45 очками.
Благодаря результату этой встречи «Ливерпулю» достаточно будет сыграть вничью с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ, чтобы досрочно стать чемпионом. Игра пройдет в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18.30 (мск).
Футбол, Англия, Тур 34
23.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Оливер Гласнер
Голы
Арсенал
Якуб Кивер
(Мартин Эдегор)
3′
Леандро Троссар
(Юррьен Тимбер)
42′
Кристал Пэлас
Эбере Эзе
(Адам Уортон)
27′
Жан-Филипп Матета
83′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
41
Деклан Райс
45+2′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
49
Майлс Льюис-Скелли
86′
3
Киран Тирни
8
Мартин Эдегор
86′
53
Итан Нванери
30
Рахим Стерлинг
60′
7
Букайо Сака
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
8
Джефферсон Лерма
18
Даити Камада
10
Эбере Эзе
63′
19
Уилл Хьюз
20
Адам Уортон
63′
7
Исмаила Сарр
55
Джастин Девенни
47′
80′
21
Ромен Эсс
9
Эдвард Нкетиа
80′
14
Жан-Филипп Матета
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
4
Фолы
6
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти