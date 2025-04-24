Сын легенды АПЛ стал открытием сезона в Англии. Гвардиола называл Делапа киллером

В общем, неудивительно, что летом 2019 года за юношей приехали из академии «Манчестер Сити», и не кто-нибудь, а сам глава службы по поиску и подбору талантов Джо Шилдс. А спустя чуть больше года, в сентябре 2020-го, Делап дебютировал в основе «горожан». Он вышел в основе на матч 3-го раунда Кубка лиги с «Борнмутом» и сразу же забил первый гол на взрослом уровне, а ведь форварду на тот момент даже еще не было 18 лет. И пусть это было его единственное появление на поле в том сезоне (дальше он вернулся в молодежные команды «Сити»), Лиам показал, что умеет пользоваться выпадающими ему шансами. Нынешний сезон — просто очередное тому доказательство.