Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла

Симоне считается мастером кубковых встреч — он уже дважды брал итальянский трофей у руля «Интера» и еще раз побеждал с «Лацио». Но в этом сезоне в очных матчах с «Миланом» шло туго: поражения в первом круге чемпионата и в Суперкубке, спасение на последних минутах во второй части сезона и боевая ничья в первом матче полуфинала. Да что уж там, поражение полуфиналиста Лиги чемпионов от команды с девятого места серии А мало бы кто понял. Но «Интер» в сложной ситуации — в разгаре тяжелейший график, и с учетом обилия возрастных футболистов приходится придумывать ходы для плановой ротации. А тут еще Маркус Тюрам не успел восстановиться после повреждения, и в бой пошел запасной Тареми.